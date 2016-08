Cruz-Maltino jogo mal, toma dois gols ainda no primeiro tempo e chega a quinta partida sem vitórias

Por: Lance!Net

Em 30 de agosto, 2016 - 22h52 - Série B

A volta do Vasco a São Januário depois de um mês não foi como os vascaínos esperavam. O time jogou mal e acabou perdendo por 2 a 1 para o Vila Nova, na noite desta terça-feira, pela Série B do Brasileiro. Com isso, a equipe de Jorginho chega ao quinto jogo sem vencer e já liga o sinal de alerta.



Apesar do resultado, o CruzMaltino segue líder, com 41 pontos. Porém, a vantagem para o Atlético-GO, segundo colocado, caiu para três pontos. Já o Vila Nova subiu para décima posição, com 29 pontos.



O Vasco começou a partida com dificuldades para sair jogando, e acabou levando um gol logo aos seis minutos. Jean Carlos foi acionado na esquerda, arrancou e cruzou para Maguinho, no segundo pau, completar para o gol. A torcida elegeu Diguinho o culpado e passou a vaiar o volante.



Atrás no placar, os donos da casa acordaram e quase empataram em dois lances. Aos 10, Pikachu aproveitou sobra e emendou um chutaço de fora da área, mas a bola parou na trave. No minuto seguintes, Thalles deu bom passe para Éderson, que cruzou para o meio da área. Livre de marcação, Evander

se jogou, mas não conseguiu completar para o gol vazio.



Sem aproveitar as oportunidades, o Cruz-Maltino acabou castigado aos 19. Victor Bolt acertou belo lançamento do campo de defesa e achou bem Moisés. Jordi saiu do gol e o atacante tocou por cobertura.



Como era esperado, o Vasco voltou para o segundo tempo pressionando o Vila. Rondando mais a área do adversário, o Cruz-Maltino diminuiu logo aos nove minutos com um golaço do jovem Douglas. O volante carregou pelo meio e acertou um chute de muito longe no ângulo.



O gol animou o time, que quase empatou com Éderson, mas Saulo jogou para escanteio. Depois, Rodrigo cobrou falta com força, o goleiro bateu roupa, mas Pikachu não consegiu aproveitar. O Vila apostava nos contra-ataques e quase ampliou. No entanto, o placar não foi mais alterado.



FICHA TÉCNICA:

VASCO 1 X 2 VILA NOVA

Data e horário: 30/8/2016, às 20h30.

Local: São Januário, em Rio de Janeiro (RJ).

Árbitro: Sebastiao Rufino Ribeiro Filho (PE).

Auxiliares: Gilberto Freire de Farias (PE) e Ailton José dos Santos Junior (PE).

Público/renda: 2. 052 pagantes/ R$ 58. 659, 00

Cartões amarelos: Saulo, Fagner, Victor Bolt (Vila Nova); Luan, Rodrigo (Vasco)

Cartões Vermelhos:

Gols: Magno Silva, 6'/1ºT (0-1), Moisés, 19'/1ºT (0-2), Douglas 9'/2ºT (1-2)



VASCO: Jordi, Yago Pikachu, Luan, Rodrigo, Julio Cesar, Diguinho (Madson), Julio dos Santos, Douglas, Evander (Eder Luis), Edersor e Thalles.



VILA NOVA: Saulo, Magno Silva, Guilherme Teixeira, Vinícius Simon, Roger, Reginaldo, Fagner (Reniê), Victor Bolt, Jean Carlos (Fernando Neto), Moises e Patrick (Fabinho)