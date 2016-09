Agenda será realizada nos polos de Belém, Castanhal e Santarém, hoje e amanhã

Cinema, recreação, espetáculo literário e festival com música ao vivo. Essas são algumas das programações que o Serviço Social do Comércio (Sesc), no Pará, promoverá hoje e amanhã nas unidades de Belém, Castanhal e Santarém. Toda a programação é gratuita.

No Sesc em Santarém, hoje, de 16h às 18h30, tem recreação com programação sistemática, que contempla diretamente a clientela preferencial com serviços de lazer e entretenimento, realizada na principal rua do comércio da cidade (Lameira Bittencourt), que conta com animação de rua, diversas brincadeiras de socialização e gincanas.