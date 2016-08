Meia-atacante tem três gols em apenas seis jogos, com média de 0,5 tento por jogo

Por: Redação ORM News

Em 26 de agosto, 2016 - 16h53 - Série B

Aos 27 anos, o meia-atacante Tiago Luís segue em estado de graça com a torcida do Paysandu. Em seis jogos, o paulista de Ribeirão Preto já marcou três gols, sustentando uma fase como artilheiro que ainda é uma novidade na sua carreira. O camisa 10, aliás, está confirmado por Dado Cavalcanti na equipe titular que irá enfrentar o Oeste (SP), às 16h deste sábado (27), na Arena Barueri, em Barueri (SP), pela 21ª rodada da Série B do campeonato brasileiro.

Formado nas categorias de base do Santos, Tiago Luís se caracterizou como um jogador de velocidade na transição ofensiva do meio-campo para o ataque, mas de poucos gols. Profissional há oito anos, a melhor média de gols do atleta, até antes de chegar à Curuzu, havia sido pela Chapecoense (SC), em 2014, com sete gols em 35 jogos e, portanto, uma média de 0,2 gol por partida.

No Papão, Tiago Luís já fez três gols (dois contra o Vila Nova e um contra o Criciúma) em apenas seis partidas disputadas, sustentando uma média de 0,5 gol por jogo. Ele admitiu alegria pela boa fase, mas frisou que o acesso à Série A com a camisa alviazul é o principal objetivo do ano.

'Fico feliz em poder ajudar diretamente nos gols, mas o mais importante sempre será o time sair de campo com a vitória. o acesso, com certeza, é o nosso primeiro objetivo na competição. A equipe vinha bem, mas não estava conseguindo as vitórias, o que aconteceu nas últimas duas rodadas. Ganhamos em casa e fora, mostrando que o nosso grupo tem qualidade', falou.

Para a partida de amanhã contra o Oeste, Tiago alertou para a dificuldade do combate e pediu que a equipe mantenha a 'mesma pegada' dos últimos jogos. 'Será um jogo difícil, ainda mais por ser fora de casa. Eles também precisam ganhar e será complicado. Mas temos de manter a mesma pegada e o mesmo empenho dos últimos jogos para poder levar o resultado positivo', declarou.