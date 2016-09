Paysandu está a sete pontos do grupo de acesso à Série A e a cinco da zona de rebaixamento

Redação ORM News

20 de setembro, 2016 - Série B

A proximidade com a zona de rebaixamento da Série B do campeonato brasileiro não foi o suficiente para inibir o sonho do acesso à Série A de 2017 no Paysandu. Provável titular de Dado Cavalcanti para a partida contra o Bragantino, às 20h desta segunda-feira (26), em Belém, o volante Jhonnatan foi categórico ao afirmar que 'ainda dá para chegar ao G4' da competição.

A rigor, o Paysandu está a sete pontos do grupo de acesso à Série A de 2017 e a cinco da famigerada zona de queda à Série C, mas o equilíbrio tem sido uma marca desta Série B. 'Se o campeonato continuar embolado dessa forma, tempos possibilidades de subir, sim. Para isso, só precisamos fazer a nossa parte, que é vencer os jogos, principalmente dentro de casa', falou.

Remanescente da campanha de 2015, quando o Paysandu terminou a Segundona em sétimo lugar e chegou a liderar a competição, o volante comparou o rendimento da equipe atual com a do ano passado. 'O que aconteceu em 2015 foi que quase não perdíamos pontos em casa. Tivemos somente uma derrota. Além disso, ainda conseguimos vencer alguns jogos fora. Neste ano, tropeçamos em algumas partidas', avaliou.

Jhonnatan é o único volante de ofício que está liberado, neste momento, para o confronto contra o Bragantino (SP), pela próxima rodada. Isto porque Ricardo Capanema, Augusto Recife e Lucas estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. 'Sabemos que perder jogadores nesta reta final é complicado, mas também é uma oportunidade para os que não vinham jogando. Todos querem jogar! Tenho certeza que os escolhidos darão o melhor pelo Paysandu', declarou.