Em 31 de agosto, 2016 - 15h08 - Futebol

Depois de trocar o Wolfsburg pelo Nice, da França, o zagueiro Dante deu entrevista ao jornal "Sport Bild", da Alemanha, e criticou o técnico Pep Guardiola. O brasileiro falou que o atual comandante do Manchester City não sabe se comunicar com os jogadores.

'Ele não fala com você. Como jogador, não conhece a situação em que você se encontra', disse o zagueiro, que foi comandado por Guardiola no Bayern de Munique por duas temporadas.

Dante, contudo, não fez questionamentos sobre a qualidade técnica de Guardiola.

'Há técnicos que, do ponto de vista tático, são de classe mundial, mas, humanamente, não são tão bons. Esse é o caso de Guardiola.'

O brasileiro foi titular com Jupp Heynckes, quando o Bayern foi campeão da Tríplice Coroa. Com a chegada de Guardiola, perdeu um pouco de espaço no clube alemão, mas ainda permaneceu por duas temporadas até ser contratado pelo Wolfsburg.