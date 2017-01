A cantora viajou com os amigos Eduardo Bravin e Renner Souza

Por: Quem

Em 10 de janeiro, 2017 - 17h06 - Celebridades

Com a agenda de shows lotada, não teve descanso pra Anitta nas férias de fim de ano. Por isso, enquanto os fãs retomam a rotina de trabalho e escola, Anitta está longe, no México, curtindo o descanso merecido. Na companhia dos amigos, o fotógrafo Eduardo Bravin e o beauty artist Renner Souza, se hospedou no hotel de luxo Mar Adentro San José del Cabo. Confira a mordomia do resort, que conta com quartos com vista para o Mar de Cortés.

O quarto da Anitta (foto acima) tem diária com valores entre R$ 971 e R$ 1.250. A vista dá não só para o mar, como a piscina infinita do hotel. A varanda também conta com uma banheira externa, tipo Jacuzzi. O décor é bem clean e feito com madeira natural.