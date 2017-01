Jogador passou as temporadas de 2014, 2015 e 2016 no Leão

Por: Redação ORM News

Em 17 de janeiro, 2017 - 16h01 - Futebol

Mais um nome da temporada de 2016 acionou o Clube do Remo na Justiça Trabalhista. Desta vez, foi o zagueiro Max, que atuou no clube nas temporadas de 2014, 2015 e 2016. Atualmente, ele está no Joinville (SC).

O ex-capitão azulino acionou o Clube de Periçá em um valor de R$ 626.835,90 referentes a irregularidades como salários atrasados e falta de recolhimento de FGTS.

O diretor jurídico do Remo, Gilmar Nascimento, contou que a ação foi protocolada no TRT8 (Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região) no final da tarde de ontem (16). 'Desde o momento em que recebemos a notificação passamos a trabalhar na contestação. O objetivo é diminuir o valor da ação ou dilui-la', explicou.

Além do zagueiro Max, o Leão também foi processado na Justiça Trabalhista pelo lateral esquerdo/meia Wellington Saci, pelo volante Michel Schmoller e pelo gerente executivo Fred Gomes.