Meia Tiago Luís foi destaque do Paysandu na Série B 2016 e, agora, é reforço do Esmeraldino

Por: Redação ORM News

Em 16 de janeiro, 2017 - 18h41 - Futebol

Xodó do Paysandu na Série B do campeonato brasileiro de 2016, o meia Tiago Luís foi apresentado oficialmente como jogador do Goiás para a temporada deste ano e disse que a organização do clube esmeraldino foi determinante para a escolha.

Autor de seis gols pelo Papão na Segundona, o meia listou o que ele classificou como importante para o acerto com o Esmeraldino. 'Estrutura, organização, ambiente de trabalho, pessoas sérias dentro clube, isso tudo motiva o jogador. O Goiás é um time grande, tenho certeza que vamos fazer de tudo durante o ano para devolver o clube para o lugar de onde não devia ter saído', disse o jogador ao site oficial do clube.

A saída do jogador demorou para se confirmada. De forma extra-oficial, o jogador teria pedido R$ 150 mil de salários para o clube, que, por sua vez, não teria aceitado. Nem o jogador, nem o clube confirmaram o valor.

Com a camisa 10 do Bicola, Tiago Luís marcou seis gols pela Série B e se notabilizou pelos chutes de média e longa distância, artifício utilizado em grande parte dos seus tentos.