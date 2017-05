Re-Pa de nº 740 foi fraco técnicamente e acabou no empate por 1 x 1. Domingo, os dois gigantes voltam para a decisão.

Em 01 de maio, 2017 - 06h01 - Esporte

No Re-Pa de número 740 ninguém foi melhor. O empate por 1 a 1 premiou os dois times pela disposição em campo, mas pouco se viu de futebol. Foi um dos clássicos mais fracos, tecnicamente, dos últimos tempos. A emoção fica reservada para o próximo domingo, 7 quando ocorrerá a decisão do título, nem que seja através da cobrança de pênaltis, caso ocorra novo empate nos 90 minutos. O clássico de ontem foi salvo por alguns lances que quase se transformaram em gols e que arrancaram suspiros do torcedor. Foi um Re-Pa disputado na bola, sobretudo pela lealdade em campo, tanto que apenas três cartões amarelos foram registrados.

Como sempre em clássico, os dois times ficaram se estudando. O Remo com um time diferente das formações anteriores, ficou embaixo aguardando a posição bicolor, que com domínio territorial, passou a manobrar as jogadas usando a velocidade de Leandro Carvalho pelo lado direito.