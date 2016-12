O show "Coração Sonhador" mostra as afinidades musicais dos dois intérpretes

Não é a primeira vez que Simone Almeida e Nilson Chaves se encontram em um palco. No verão do ano 2000, Simone foi dirigida por Nilson, no teatro do Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio de Janeiro.

Depois, em meados da primeira década deste século, juntamente com o cantor e compositor Marco André, percorreram algumas cidades do Norte do Brasil, com o show “Tambores da Amazônia”. Nilson também foi um dos diretores vocais dos dois primeiros CDs gravados pela cantora, além de compositor de algumas faixas e de participar cantando duas delas.

O show “Coração Sonhador” traz ao palco do Teatro Margarida Schivasappa este reencontro de dois apaixonados pela vida, dois esperançosos que acreditam no ser humano e no seu potencial, e por isso nunca deixaram de sonhar com uma vida mais plena de conquistas e alegrias. Além disso, dois expoentes da música Brasileira feita na Amazônia, cantando as suas afinidades, suas alegrias e a esperança em um mundo melhor. Músicas consagradas, permeadas com algumas novíssimas nos brindarão com duetos de belas vozes. Autores, como Celso Viáfora, Luís Carlos Sá, Joãozinho Gomes, Pedrinho Cavalléro, José Maria Villar, Chole Gianotti, Fernando Dacko, Eudes Fraga e Luís Pardal entre outros.

A experiente banda é liderada pelo baixista e diretor musical Adelbert Carneiro e traz Davi Amorim na Guitarra e violão, Edgar Matos nos teclados e Edvaldo Cavalcante na Bateria. A direção e sonorização de PA é de Fernando Dacko, o som de monitor feito por Rodrigo Sousa, a iluminação é de José Igreja, cenotecnia de João da Matta e o vídeo mapping e programação visual de Kauê Lima.

Show: Coração Sonhador - Nilson Chaves e Simone Almeida

Local: Teatro Margarida Schivasappa - Centur

Data: 29 de dezembro de 2016 (quinta-feira)

Horário: 20h

Ingressos antecipados: loja na figueredo - 40,00 inteira e 20,00 meia entrada.

Informações: 32024317