Alegrias - O show "Coração Sonhador" mostra as afinidades musicais dos dois intérpretes

Em 27 de dezembro, 2016 - 06h00 - Magazine

Não é a primeira vez que Simone Almeida e Nilson Chaves se encontram em um palco. No verão do ano 2000, Simone foi dirigida por Nilson, no teatro do Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio de Janeiro.