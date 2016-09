Empresa norte-americana pretende dominar o futebol espanhol e estender a hegemonia para a Europa. Já os Merengues podem se 'vingar' da Adidas

Em 06 de setembro, 2016 - 15h10 - Futebol

A Nike quer a hegemonia na Europa e pretende estampar a marca da empresa no uniforme do Real Madrid para tirar a Adidas da disputa do mercado continental e espanhol. A fornecedora de material esportivo dos Estados Unidos já está nos uniformes de Barcelona e Atlético de Madrid. Com os Merengues, a companhia completaria os três grandes do futebol do país.

Segundo a imprensa espanhola, a Nike patrocinaria o Real Madrid por 134 milhões de dólares (R$ 430 milhões), valor que supera a quantia depositada no Barcelona com o acordo com a empresa norte-americana (US$ 117 milhões - R$ 376 milhões).

A Adidas, que coloca a marca na camisa dos Blancos desde 1998, investe 44 milhões de dólares (R$ 141 milhões) no clube.

Aceitar a Nike seria também uma "vingança" do Real Madrid contra a Adidas, que assinou contrato com o Manchester United por US$ 107 milhões (R$ 344 milhões), enquanto a empresa alemã manteve os espanhóis com o valor bem inferior.

Atualmente, entre os gigantes da Europa, a Nike tem contratos com Barcelona, Atlético de Madrid, Paris Saint-Germain, Manchester City, Inter de Milão e Juventus.