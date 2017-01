“Coração Refém”, vídeo da banda de rock do ex-guitarrista da Norman Bates, foi gravado ao vivo no estúdio e está disponível nas redes sociais

Por: Redação ORM News com informações de assessoria

Em 03 de janeiro, 2017 - 08h45 - Música

A banda Nicobates e Os Amadores acaba de disponibilizar nas redes sociais o seu primeiro webclipe, da música “Coração Refém”. O vídeo é um registro fiel da performance do grupo tocando ao vivo no Fábrika Studio, de Jayme Katarro, em outubro deste ano que finda. A faixa, que fala de amor de uma maneira pouco convencional, estará no primeiro álbum a ser lançado em 2017.

“Um dos principais temas da banda é o amor. Não somente o sentimento, mas também a reflexão sobre o ‘amor’. E ‘Coração Refém’ é uma das músicas do disco que faz essa denegação do amor. Nega mas ao mesmo tempo é ‘refém’ dele”, explica Nicobates, vocalista e principal compositor do grupo, que usa diversos termos para definir seu estilo, entre eles o “brega punk”.

“É um clichê romântico, mas é forte e é de resistência também. Queremos construir relações sólidas, não queremos só adoçar o papo, seduzir. Por isso a música fala em diálogo e ironiza o comércio em cima do ‘amor’, da família tradicional. A gente acaba se tornando refém de relações viciadas. Mas nosso som é político também, no sentido em que resistimos a falar de relações políticas partidárias ou tradicionais. Não temos que falar diretamente da política suja que vigora hoje para sermos políticos. O punk, como gênero musical, é apartidário e cada vez mais atual e consciente”, teoriza.

Nicobates e Os Amadores é o projeto musical mais recente de Nicolau Amador, jornalista, produtor e músico que tocou durante 15 anos com a banda Norman Bates, uma das mais expressivas da cena musical de Belém entre os anos que esteve ativa (entre 1994 e 2011). Guitarrista e um dos compositores da banda, Nicobates saiu da banda em 2011, antes de concluir o segundo disco do grupo. Voltaram a se reunir no ano passado para uma única apresentação na Rádio Cultura FM.

Com uma formação quase fixa, a Nicobates e Os Amadores tem Moriel Prado (contrabaixo) e Cid Morhy (guitarra) além de Nicolau, na guitarra, violão e vocais. As baterias são revezadas com Silvio Joseph e Ricardo Ramones, sendo que este último gravou o webclipe.

A produção é uma realização da Ukauka Comunicação Criativa, de Nicolau, e teve apoio do festival CCAA Fest 2016, Fabrika Stúdio, ProMusic, Guitarras Hurricane, Chaar Produção Musical e Blog Metal Pará. As imagens são de Laercio Cubas e Marcelo Barros e a edição do próprio Nicobates.

Serviço- Webclipe de Coração Refém, da banda Nicobates e Os Amadores. Acesse em: https://youtu.be/JJguzN9kDN0 Facebook.com/NicobateseOsAmadores