Atacante brasileiro declarou ainda que não gosta de discutir valores

Por: Lance!Net

Em 15 de setembro, 2016 - 15h01 - Futebol

Durante um evento de um de seus patrocinadores, nesta quinta-feira, Neymar comentou sobre a possibilidade que teve de se transferir para o Paris Saint-Germain, na última janela de transferências.

Na resposta, o craque brasileiro deu uma "driblada", além de declarar sua paixão pelo Barcelona, clube onde está desde a temporada 2013/14 e que agora tem vínculo até junho de 2021.

'Não conversamos só com uma pessoa, foi com muitas. Fiquei no Barcelona porque me sinto em casa e sou muito feliz aqui com meus companheiros. Sou Barça, por isso fiquei', disse o camisa 11, complementando sobre o valor de 40 milhões de euros anuais oferecido pelo Paris Saint-Germain, revelado pelo seu empresário, Wagner Ribeiro:

'Não posso confirmar, porque não gosto de falar de valores. Tivemos muitas conversas com times, não só com um. E escolhi ficar no Barcelona, onde me sinto em casa, gosto dos companheiros. Sou do Barça e estou muito feliz aqui. Espero desfrutar mais da cidade também.'

Neymar e os companheiros de Barcelona voltam a campo neste sábado, pela 4ª rodada do Campeonato Espanhol. O duelo será diante do Leganés, às 8h, fora de casa.