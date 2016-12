Com 156 pontos, Neuer teve 65 pontos de vantagem sobre o italiano Gianluigi Buffon, da Juventus, segundo colocado

Por: Lance!Net

Em 27 de dezembro, 2016 - 09h18 - Futebol

Pelo quarto ano consecutivo o alemão Manuel Neuer, do Bayern de Munique, foi escolhido pela IFFHS (Federação Internacional de História e Estatística do Futebol) como o melhor goleiro do mundo.



Com 156 pontos, Neuer teve 65 pontos de vantagem sobre o italiano Gianluigi Buffon, da Juventus, segundo colocado com 91 pontos. Em terceiro lugar, o campeão da Eurocopa com Portugal, Rui Patrício, do Sporting.



O ranking tem 13 arqueiros e nenhum deles é brasileiro. A principal surpresa foi a presença do goleiro de Uganda e do Mamelodi Sundowns, campeão da Liga dos Campeões da África, Denis Onyango, que recebeu 5 pontos, mais do que Petr Cech, Handonovic e Ter Stegen.



A lista tem ainda Bravo, De Gea, Oblak, Lloris, Navas e Courtois.