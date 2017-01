Pule e fuja dos inimigos temáticos

Por: Omelete

Em 09 de janeiro, 2017 - 09h33 - Séries

A Netflix lançou um joguinho online que permite jogar com personagens de Stranger Things, Narcos, Marco Polo e Orange is the New Black. Clique aqui para jogar no Flixarcade.

Escolha entre Mike Wheeler (Finn Wolfhard), Pablo Escobar (Wagner Moura), Marco Polo (Lorenzo Richelmy) e Piper Chapman (Taylor Schilling) para sair pulando, fugindo dos inimigos e coletanto pontos de vida temáticos - respectivamente waffles, cocaína, amuletos e galinhas.