No primeiro dia de atendimento especial, agências de Belém abriram para tirar dúvidas sobre o saque de contas inativas do FGTS

Por: Redação ORM News

Em 18 de fevereiro, 2017 - 12h28 - Belém

Começou neste sábado (18) o funcionamento especial das agências da Caixa Econômica Federal para tirar dúvidas dos trabalhadores sobre o saque de contas inativas do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS). O atendimento segue até as 15h em agências de todo o paÍs. Em Belém, o movimento nas agências foi tranquilo e o serviço foi elogiado pelos clientes.

Para o motorista aposentado João Fontenele de Araújo, de 69 anos, a iniciativa veio para facilitar sua vida. “Essa ação da Caixa foi ótima. No decorrer da semana, a gente fica naquela correria com nossos compromissos e não tem tempo de ir no banco tirar nossas dúvidas”, comenta. Sem filas, João foi atendido praticamente assim que chegou à agência. “Moro aqui perto e vim andando. Hoje eu fui muito bem atendido e foi tudo muito rápido. Nota dez para o banco”, finaliza o aposentado, cliente da agência do Marco, localizada na Av. Doutor Freitas, esquina com a Av. Romulo Maiorana.

De acordo com o Superintendente Regional da Caixa, Guilherme Bacellar, o atendimento aos clientes neste sábado foi tranquilo, com resultados muito positivos. “No Pará, foram 36 agências abertas neste primeiro sábado de atendimento especial, com 10 agências em Belém. Algumas estão tendo grande procura, como a de Icoaraci. Outras, apresentam um fluxo menor, principalmente as da região central da cidade”, informa Bacellar.

Algumas pessoas procuraram as agências para realizar pagamentos, mas foram informadas que esse tipo de serviço não estava disponível. “Que fique claro que a Caixa não está realizando outros serviços bancários aos sábados. O atendimento é exclusivo para pessoas que têm dúvidas sobre o saque do FGTS. Todos os quichês de atendimento contam com funcionários para atender os clientes”, disse o superintendente.

O objetivo desta ação da Caixa Econômica Federal é antecipar os atendimentos, e assim, diminuir o fluxo de pessoas procurando informações assim que os saques estiverem liberados, de acordo com calendário.

Confira as datas especiais de abertura das agências

Veja as agências que funcionarão das 9h às 15h: