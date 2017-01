Pressionada pelo cantor, ela acaba contando toda a verdade ao filho

A casa caiu para Dona Néia (Ana Beatriz Nogueira)! Depois de ser pega de surpresa por Léo (Rafael Vitti), a matriarca é questionada incisivamente sobre o sequestro no dia do casamento do filho. “Chega de fingimento, mãe! Você só vai sair daqui quando abrir o jogo comigo! Aquele sequestro foi armação sua, confessa, véio!”, pressiona o cantor de “Doce Diana”.

Néia tenta desconversar, mas desiste de mentir e conta toda a verdade, crescendo para cima de Léo. “Quer saber? Eu fiz sim e faria de novo! Eu sou mãe e não vou ver o meu filho jogando a vida no lixo sem fazer nada!”, retruca ela, desabafando.

E se enganou quem achou que a matriarca da família Régis pararia por aí: disposta a não se prejudicar sozinha, a ex-gari entrega Lázaro (João Vicente de Castro). “Obrigar?! Não obriguei a nada, a ideia foi dele, aquela besta!”, despeja Néia, mas Léo não consegue acreditar. “Do Lázaro? Pra que ele ia fazer isso, mãe? O Lázaro é meu parça, ia ser meu padrinho de casamento!”

“Depois, quando eu digo que você é bobo, você não acredita... O Lázaro é apaixonado pela Diana (Alinne Moraes) , Léo! Os dois já tiveram um trelelê no passado, foram namorados!”, entrega ela, sem piedade.

Como Léo vai reagir a essa revelação? Assista à cena de Rock Story nesta quarta-feira, 18/1.