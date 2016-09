Vinícius marcou os três gols para a equipe pernambucana

17 de setembro, 2016

O Náutico venceu o Paysandu por 3x1, neste sábado (17), na Arena Pernambuco, pela 26ª rodada da Série. O grande nome da partida foi o meia Vinícius, que marcou três vezes para a equipe pernambucana. Com o resultado, o Náutico ocupa a 11ª colocação da tabela somando 36 pontos. Enquanto o Papão estaciona na 14ª posição com 32 pontos, cinco a mais que o Bragantino, primeira equipe no Z4.

O Náutico, bem armado pelo técnico Givanildo Oliveira, começou melhor. Diminuindo os espaços do visitante, aproveitou as chances que teve para abrir vantagem. Aos 16 minutos, a defesa não cortou e Rafael Pereira ajeitou par trás para o chute de Vinícius. A bola desviou em Roniery e tirou o goleiro Emerson da jogada: 1 a 0.

Enquanto o Paysandu tentava se posicionar melhor em campo, o time de Pernambuco ampliou aos 21 minutos. Desta vez a ajeitada foi de Lucas para o chute de primeira de Vinícius no ângulo de Emerson: 2 a 0. O jogo ficou mais tranquilo para o mandantes, que passou a valorizar a posse de bola.

Aos 40 minutos, o Papão diminuiu com Jhonnathan. Ele foi lançado por Augusto Recife e dividiu com Júlio César. Na sobra, a bola ficou com Leandro Cearense que fez o passe para Jhonathan na esquerda. Ele bateu rasteiro para as redes: 2 a 1.

O segundo tempo começou sem mudanças. Mas o Paysandu passou a tocar melhor a bola no meio-campo e passou a envolver o time da casa. Mas não transformou este domínio em chances de gol. Nos contra-ataques, o Náutico quase ampliou aos 27 minutos, quando Renan Oliveira entrou nas costas da defesa e chutou no pé da trave.

No último minuto do segundo tempo, Roniery derrubou Roni na área e foi expulso. Vinícius foi para a cobrança e fez o terceiro dele e do Náutico na partida, decretando a vitória por 3x1.

O próximo jogo do Paysandu será no dia 26 de setembro, às 20h, contra o Bragantino no estádio da Curuzu. Já o Náutico encara o Paraná, no estádio Durval Brito.