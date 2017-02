Técnico durou menos de dois meses à frente do Timbu

Por: Redação ORM News

Em 16 de fevereiro, 2017

O técnico Dado Cavalcanti pediu demissão no Náutico (PE). A atitude do ex-comandante bicolor aconteceu logo após a derrota por 1 a 0 para o Guarani de Juazeiro (CE), pela Copa do Brasil. Na temporada, este foi o quarto revés consecutivo do Timbu sob a regência do treinador.

Apesar de ter a confiança público da diretoria do Náutico, o treinador vinha enfrentando problemas no relacionamento com os próprios atletas. Entre eles, o atacante Maílson, que também estava no Paysandu com Dado Cavalcanti, em 2016.

A derrota na Copa do Brasil elimiminou a equipe da competição ainda na primeira fase e as atenções do alvirrubro passam a ficar totalmente voltadas para o campeonato estadual. O próximo compromisso será na segunda-feira (20), contra o vice-lanterna do grupo, Belo Jardim, às 20h30, no Arruda, em Recife (PE).

Dado comandou o clube em apenas sete jogos, sendo três do Campeonato Pernambucano, três da Copa do Nordeste um da Copa do Brasil. Pesou contra o profissional a sequência de quatro tropeços seguidos. A crise começou com a derrota por 1x0 para o Santa Cruz, pelo Regional, passando pelo revés em casa contra o Salgueiro, no Estadual, e perante o Campinense, em jogo válido pelo Nordestão. Ao todo, foram sete partidas, com duas vitórias, um empate e quatro derrotas, em um aproveitamento de 33,3%.