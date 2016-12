Gente de boa vontade procura viver o “Ama ao próximo como a ti mesmo” na prática

Por: Byanka Arruda, Victor Furtado e Fabyo Cruz (O Liberal)

Em 24 de dezembro, 2016 - 10h46 - Belém

Não existe uma definição para espírito natalino, mas muito se fala dele em dezembro e o relaciona a amor, esperança, fé e solidariedade. É uma época em que muitas pessoas se sentem no dever de amar ao próximo, como Jesus ensinou.

Ofensas são perdoadas e a vontade de partilhar aumenta, principalmente com quem tem de pouco a nada, como famílias carentes, doentes nos hospitais, presos, pessoas em abrigos e pessoas que vivem na rua. Aproxima-se o Natal e a quantidade de ações para compartilhar conforto e esperança aumenta.

Um contraponto a um período de intenso consumismo. Um dos símbolos deste espírito natalino da partilha e da esperança é o Papai Noel. Mas nem todo Papai Noel faz visitas às pessoas com um saco cheio de brinquedos, vestindo gorro e roupa vermelha e branca e trenó com renas. Alguns chegam de carro, bicicleta e até canoa, usando roupas comuns. Eventualmente, não são homens brancos, gordos e nem velhinhos.

Há mulheres, negros, jovens... Às vezes até sem seguir uma religião para justificar uma intimidade com a data. Alguns nem esperam o final do ano para praticar boas ações, pois as fazem o ano todo. O Brasil, por sinal, mesmo no contexto de crise econômica, subiu 37 posições no índice mundial da solidariedade (em inglês, World Giving Index - WGI), chegando à 68ª posição.

Pessoas em situação de rua são comumente alvos dessas ações solidárias de Natal, afinal, muitos estarão abandonados, com frio e com fome, enquanto famílias se reúnem em festas fartas de alimentos, bebidas e presentes.

Vários membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia compõem um grupo chamado “Liga do Bem” e durante todo o ano fazem ações solidárias para ajudar quem está abandonado pela família e pelo poder público, mas, no último dia 22, fizeram uma especial: uma ceia de Natal completa e farta, para várias pessoas na praça Floriano Peixoto, em frente ao Mercado de São Brás.

Enquanto a mesa era posta pela Liga do Bem, várias pessoas assistiam sentadas a um show gospel e ouviam mensagens. Alguns iam às lágrimas. Outros cantavam fervorosamente e reconheciam as letras das músicas das igrejas que frequentaram, lugares que nunca lhes fecharam portas. Tão logo a ceia foi anunciada, a fila se organizava. Olhares ansiosos.

Os pratos eram recebidos com sorrisos e devorados rapidamente. As crianças ganharam alguns brinquedos e já os aproveitavam. Outros recebiam um corte de cabelo. “Acho que ficou legal, mas é você que vai me dizer se tá bonito”, disse um jovem, que há quase um ano não cortava o cabelo e recebeu um penteado moderno, com undercut.

Um dos convidados, que costuma ficar no entorno do Ver-o-Peso, comia balançando a cabeça, como se confirmasse que a comida estava boa. E estava mesmo, segundo ele. “Muito gostoso mesmo. Ainda não tinha comido hoje e agora estou reforçado. Ainda guardei um pouco para comer depois e até no outro dia”, disse. Ele tem 50 anos. É chapista profissional e já foi proprietário de uma lanchonete no Maranhão, onde deixou os dois filhos já adultos há nove anos. A dependência química o fez gastar tudo o que tinha.

“Infelizmente ainda uso o óxi. É barato, é o que dá. E só faz estragar a nossa vida. Faço um serviço aqui e ali para me virar. Mas estou me curando. Deus está me ajudando. Já estou muito melhor e ainda dá tempo de recuperar tudo e ver meus filhos. Soube que um deles é da banda de uma igreja. Toca guitarra e bateria profissionalmente. Criei bem”, contou, emocionado.

Há um ano, a “Liga do Bem” atua com ações solidárias em diversos bairros da cidade. Formada por aproximadamente 100 membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, o grupo se reúne toda segundafeira, num espaço de 15 dias até o próximo encontro, com objetivo de ajudar o próximo, inspirados nos mandamentos bíblicos.

Daniele Garcia e Breno Damasceno estão à frente da organização. Para eles, fazer o bem às pessoas não tem preço. “Proporcionar uma ceia de Natal para eles e receber de volta um ‘Feliz Natal’ de cada uma dessas pessoas é algo sem explicação, que nos renova e traz uma sensação de paz. Nós estamos cansados, pois viemos para cá desde muito cedo, porém, o resultado é maior que qualquer dificuldade”, declarou Breno Damasceno.