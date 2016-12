Inmet diz que sábado será de céu encoberto, mas sem chuvas previstas para depois das 20h

Por: Cleide Magalhães (O Liberal)

Em 24 de dezembro, 2016 - 11h45 - Belém

Embora o período chuvoso no Pará esteja ativo, a população da Região Metropolitana de Belém (RMB), da região Sul e Litorânea do Estado não deve ter tempestade severa nem enxurradas neste final de semana, quando se comemora o Natal. A maior condição de sol será no Sul e no Litoral do Estado, em direção à Bragança e Viseu. Porém, as piores condições do tempo em relação às chuvas são no Baixo Tocantins.

Segundo o coordenador Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em Belém, Raimundo Abreu de Souza, neste sábado, 24, as chuvas na RMB devem ser fracas, permanecer com chuvisco por algumas horas, até 20h, e as temperaturas máximas variarem de 30°C (graus Celsius) a 32°C e mínimas entre 22°C e 24°C.

"A RMB deve amanhecer com céu encoberto a nublado e acontecer chuvas da tarde até início da noite. Há uma convergência de umidade para a RMB, terá pouco sol, das 10h às 14h, o sol amanhece de encoberto a nublado, tem melhoria durante o dia, mas evoluiu no final da tarde para ficar encoberto e com chuvas de fracas intensidades. É possível que fique chuvisco por algumas horas. Mas não tem chuva prevista a partir das 20h", afirmou o meteorologista.

Ainda na RMB o tempo neste domingo, 25, é relativamente bom e as máximas variam entre 31°C e 33°C. "No dia do Natal há melhoria e deverá aparecer o sol, pela manhã, e, no decorrer da tarde, chega a chuva, mas será mais fracas e em áreas isoladas. No entanto, não haverá trovoadas, raios e tempestades, pois as chuvas serão de fraca intensidade. As melhorias são significativas em relação à véspera do Natal e nesta segunda, 26, começa a enfraquecer o sistema meteorologista que vão produzir essas chuvas".

Neste final de semana, quando se comemora o Natal quem vai para os balneários, principalmente Bragança e Viseu, na região nordeste do Estado, não terá chuvas e as temperaturas máximas ficam de 30°C a 32°C e mínimas de 24°C a 26°C. Neste sábado na região de Salinas e Marudá o céu fica nublado e terá chuvas de fraca intensidade, que podem persistir como chuvisco, das 15h às 18h. Mas neste domingo o tempo é bom nessa área litorânea, sem chuvas.

"Contudo, nessas regiões é possível chover na madrugada, porque o mecanismo de formação de chuvas nessas regiões é diferente. Em quase toda a região nordeste do Pará acontece chuvas pontuais e áreas isoladas, principalmente Castanhal, Santa Maria do Pará, Capitão Poço e Irituia, com pancadas de chuvas com curta duração, mas predominantemente pela manhã terá bastante sol e chuvas à tarde e início da noite", disse Raimundo Abreu de Souza.

Mas a maior condição de sol será no sul e no litoral em direção à Viseu e Bragança, próximo ao Maranhão. "Na parte do litoral que envolve Vigia e São Caetano neste sábado deve amanhecer até nublado e encoberto e com chuvas em grande parte dessa região chegando em Mosqueiro devido ao sistema que está bem ativo. É uma divergência que observamos nos altos níveis que vai favorecer um escoamento da maior umidade na região do Baixo Tocantins e tendo vento lá pode chegar próximo à Barcarena, mas não está previsto chegar em Belém", avaliou o especialista.

Já no extremo sul do Pará tem céu nublado, mas com predominância de sol na maior parte do dia em Conceição do Araguaia, São Félix do Xingu, Santana do Araguaia e Redenção. Chuvas notadamente no período da tarde para a noite. Temperaturas máximas de 33°C e 35°C e mínimas de 22°C a 24°C .

As piores condições do tempo em relação às chuvas neste final de semana do Natal são no Baixo Tocantins como Mocajuba, Acará e Cametá, áreas que amanhecem encobertas, passam o dia assim, nubladas e com chuvas. Deve ter até chuvas com tempestades severas no Baixo Tocantins, Transamazônica e Oeste do Pará.

"Há condições favoráveis, principalmente no Baixo Tocantins, com altos índices pluviométricos, chuvas e baixas temperaturas. Neste sábado e domingo nos demais municípios a temperatura máxima deve ficar entre 22°C e 30°C. Ou seja, passa radiação solar direta, não tem aquele brilho do sol em grande parte da região do Baixo Tocantins", informou o coordenador do Inmet, em Belém.

Como o sistema se desloca de leste para oeste, ele esclareceu que em Porto de Moz, Altamira, Placas, Pacajá, toda aquela região da Transamazônica até chegar em Itaituba, Santarém e Óbidos a condição é de céu nublado, com poucas horas de sol e predominando chuvas, principalmente no período da noite, neste sábado e domingo. Mas neste domingo, no final da tarde, há condições de melhoria do tempo com sol.