Vilão descobre que pedro engravidou namorada e pode usar isso para separá-lo de helô

Em 07 de janeiro, 2017 - 01h30 - Show

Tião (José Mayer), o vilão de “A lei do amor”, ganhou mais um trunfo para separar Pedro (Reynaldo Gianecchini) de Helô (Cláudia Abreu). O banqueiro vai descobrir por acaso que o velejador é o pai da filha de Laura (Heloisa Jorge), ex-paixão angolana do rapaz. Tião tira essa conclusão durante uma conversa com a executiva. As informações foram divulgadas em primeira mão pela jornalista Carla Bittencourt, do jornal “Extra”.

Esperto, ele começa falando sobre sua vida pessoal. “Podemos começar pela minha!

