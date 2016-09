Cosanpa inicia força-tarefa para cortar o fornecimento de consumidores inadimplentes

Em 20 de setembro, 2016 - 01h30 - Gerais

Quem está em débito com a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) ficará sem água a partir de hoje. A Cosanpa inicia uma força-tarefa de corte de clientes inadimplentes nos bairros de São Brás, Fátima, Canudos, Marco e parte da Pedreira. A ação atinge clientes inadimplentes com a conta de água por mais de 30 dias e que já receberam aviso de corte. A força tarefa será levada a outros bairros de Belém, nos próximos dias. Segundo divulgou a Cosanpa, são 9 milhões e 200 mil faturas em atraso. Isso porque um só cliente pode ter várias faturas atrasadas. Em valores, são R$ 324 milhões e 800 mil reais.

De acordo com o Gestor de Recuperação de Crédito da Cosanpa, Robson Querino, a Companhia trabalhou em duas fases para diminuir a inadimplência dos clientes.

