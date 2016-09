Messi fez questão de falar que está a par de todos os problemas futebolísticos enfrentado pela Argentina

Por: Extra

Em 02 de setembro, 2016 - 08h47 - Futebol

O retorno de Lionel Messi à seleção argentina foi festejada pelos companheiros e pelos torcedores, e aconteceu um mês e meio após ele afirmar que não vestiria mais a camisa do seu país. Ao marcar um gol na vitória da Argentina sobre o Uruguai por 1 a 0, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa de 2018, o craque explicou porque recuou na decisão de abandonar a seleção nacional.

– Depois de anunciar o abandono, as pessoas sempre demonstraram muito carinho. Não enganei ninguém, disse o que sentia e me sentia desiludido por tudo o que se passou. Foi um golpe duro, mais um. Mas reconsiderei depois de escutar este grupo e o novo técnico (Edgardo Bauza) e de receber todo este carinho das pessoas – disse depois do jogo.

Messi fez questão de falar que está a par de todos os problemas futebolísticos enfrentado pela Argentina, por isso é necessário o apoio de todos principalmente no momento de crise.

– Todos sabemos o que se passa no futebol argentino, os conflitos que existem… Todos sabemos que temos de estar presentes e dar um passo em frente – afirmou.

Messi terminou o jogo sentindo dores no púbis e é dúvida para o próximo jogo, contra a Venezuela. O atacante sofre com o problema desde o último domingo, após a vitória com o Barcelona diante do Athletic Bilbao.

- Dói muito o púbis. Vou falar com o médico, mas vêm muitos jogos importantes. Recém começou a temporada. Não sei se vou poder estar contra a Venezuela - afirmou.