O show acontece nesta quinta-feira (16), a partir das 22h, na Casa do Fauno

Por: Redação ORM News

Em 16 de fevereiro, 2017 - 11h11 - Shows

A cantora paraense Nanna Reis apresenta o show “Mestiça”, na Casa do Fauno, nesta quinta-feira (16), a partir das 22h. No repertório, a cantora reúne canções que trazem as influências da música brasileira, afrobrasileira, latina, caribenha e paraense em seu trabalho, passando por ritmos como zouk, ragga, lundu e carimbó.

As composições trazem a tona as questões raciais, cores de suas crenças, sincretismo religioso, ancestralidade mística, unindo tambores e sintetizadores. Além do repertório autoral, Nanna vai cantar músicas feitas em parceria com compositores da terra, como Ronaldo Silva e Alfredo Reis.

O show conta com a participação do trio formado por Kim Freitas (Guitarra e violão), Príamo Brandão (Contrabaixo) e Franklin Furtado (percussão).

Serviço

Show "Mestiça".

Nesta quinta-feira, 16, a partir das 22h, na Casa do fauno. Entrada R$ 10,00. Rua Aristides Lobo, 1061, entre Benjamin Constant e Rui Barbosa. Informações e reserva de mesas: 91 98705.0609.