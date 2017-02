Em 16 de fevereiro, 2017 - 01h30 - Show

“Mestiça” reúne canções que trazem as influências da música brasileira, afrobrasileira, latina, caribenha e paraense no trabalho da cantora, passando por ritmos como zouk, ragga, lundu e carimbó. As composições trazem à tona as questões raciais, crenças, sincretismo religioso, ancestralidade mística, unindo tambores e sintetizadores. Na Casa do Fauno, hoje, a partir das 22h.

