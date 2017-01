Convencida por Milena, Loretta pede perdão para a garota

Por: GShow

Em 20 de janeiro, 2017 - 08h38 - Novelas

Se tem uma coisa que não falta em Milena (Giovanna Lancellotti), é persistência! Depois de passar anos insistindo para a mãe voltar ao Brasil, a neta de Geppina (Aracy Balabanian) já percebeu que a chegada de Loretta (Claudia Ohana) está trazendo mais confusão do que alegria. Para tentar reverter essa situação, a namorada de Ralf (Henri Castelli) convence a ex-mulher de Vittorio (Marcello Novaes) a procurar Nanda (Roberta Piragibe) para se desculpar.

Depois de causar o fim do namoro da garota com Peppino (João Côrtes), Loretta tenta se redimir. Com um empurrãozinho da filha, ela pede para Nanda procurar o ruivo de novo e, à contragosto, pede desculpas pelo que disse antes. Enquanto isso, o irmão de Mario (Bruno Gagliasso) está em casa, sofrendo, sem saber que vai ter uma ótima surpresa!

Quando Peppino menos espera, a ex-namorada entra pela porta: "Eu voltei". Ela explica que já se resolveu com a mãe do garoto, e aí, é só alegria! Os dois se beijam e se divertem juntos, felizes.

Acompanhe a cena que está prevista para ir ao ar em Sol Nascente nesta sexta-feira, 20/1!