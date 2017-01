De bem com a vida e com um novo namorado, atriz pensa em filhos, mas não em ir ao altar

Em 01 de janeiro, 2017 - 01h30 - Gata do Dia

​

Sol e calor combinam com romance. Os dias de sol que têm feito no Rio de Janeiro andam inspirando os casais apaixonados e, nas redes sociais, as fotos de pombinhos na praia são uma atração à parte. Carol Nakamura não ficou de fora e, enquanto curtia o sol, fez um clique bem fofo ao lado do namorado, Aislan Lottici. Mas, o que não passa despercebido na imagem em que ela aparece de biquíni é o corpão da atriz, em ótima forma.

Leia a matéria completa no Amazônia, já nas bancas.