Espanhol estreia contra uzbeque e sérvio contra polonês em Nova York

Por: Lance!Net

Em 26 de agosto, 2016 - 15h02 - Tênis

Foi divulgado nesta sexta-feira a chave principal do US Open, quarto e último Grand Slam do ano. Novak Djokovic, atual campeão e em busca do terceiro título, pode cruzar com Rafael Nadal na semifinal. O espanhol também tem dois títulos.

O sérvio também campeão em 2011 enfrenta na primeira fase o polonês Jerzy Janowicz, atual 228º. Janowicz tem semifinal de Wimbledon no currículo em 2013, mas passou alguns meses lesionado e só jogou quatro torneios no ano com nenhuma vitória em primeiro nível.

Na segunda rodada o número 1 que vem de derrotas na terceira fase de Wimbledon e estreia na Olimpíada para Juan Del Potro enfrenta o tcheco Jiri Vesely, que o derrotou em Monte Carlo este ano, ou um qualifier. Na terceira fase teria Martin Klizan, nas oitavas John Isner ou Richard Gasquet, quartas contra o francês Jo Tsonga ou o campeão de 2014 e vencedor de Cincinnati, o embalado Marin Cilic, oitavo colocado.

Nadal, por sua vez, estreia contra o uzbeque Denis Istomin, 107º. O espanhol quinto da ATP venceu todos os quatro duelos. Rafa encara o italiano Andreas Seppi ou o francês Stephane Robert na segunda fase e pode ter Thomaz Bellucci ou o compatriota Albert Ramos na terceira fase. Nas oitavas potenciais encontros diante de Roberto Agut ou Lucas Pouille e quartas contra Milos Raonic, vice de Wimbledon.

Campeão de 2012 e segundo favorito, Andy Murray estreia contra o tcheco Lukas Rosol. Ele vem de sete finais e finalizou série de 22 vitórias seguidas com derrota para Cilic em Cincinnati. Gilles Simon é potencial rival na terceira fase, Grigor Dimitrov ou Feliciano Lopez nas oitavas. Nas quartas contra Kei Nishikori ou David Goffin e semis contra Stan Wawrinka.

Juan Del Potro estreia contra Diego Schwartzman, compatriota, e pode pegar David Ferrer na terceira rodada.