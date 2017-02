MÚSICA - Ensaios para a apresentação especial já começaram

Em 13 de fevereiro, 2017 - 06h00 - Magazine

Muitos já não acreditavam em um dia poder ver Ney Matogrosso cantando apenas músicas de seu extinto grupo Secos e Molhados. Ney foi sondado em outras ocasiões para projetos revisionistas e sempre disse não. Para surpresa do diretor do Palco Sunset do Rock in Rio, Zé Ricardo, no entanto, o próprio cantor veio com a ideia. “Por que não fazemos só Secos e Molhados?”