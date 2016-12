Celebração: banda comemora sete anos de estrada e chama parceiros para dividir palco

A banda ReggaeTown comemora seus sete anos de estrada, neste domingo, 25 de dezembro. Os músicos prometem ao público uma noite para dançar, se divertir e confraternizar. A celebração será em grande estilo com maiores parceiros de festivais de reggae, além de participações especiais.

De acordo com o músico Pedro Ferpa, baterista e produtor da banda, além de um grande encontro do movimento reggae de Belém, o momento será de celebração da vida e de agradecimento ao público pelo apoio recebido ao longo desses sete anos de estrada. A Reggaetown aproveita o excelente momento artístico do grupo e não para de produzir dentro do estúdio.