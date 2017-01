Yuki se tornou a alegria da casa de Nelma Sampaio

Em 01 de janeiro, 2017 - 06h00 - Troppo

Durante as comemorações de fim de ano todos aproveitam para reencontrar familiares e amigos, afinal estar perto de quem mais se ama é sempre um momento válido. Todos comem, trocam presentes, carinhos, lembranças e desfrutam do clima de união que as datas sugerem. Mas com as obrigações do dia a dia, a proximidade se torna algo limitado e a saudade volta. Na vida da empresária Nelma Sampaio a ausência dos filhos, que já se tornaram adultos, foi difícil de aceitar, mas um presente vindo na hora certa lhe preencheu a vida de alegria e afeto novamente.

Yuki é o nome e motivo desta alegria. A spitz japonês de dois anos e meio trouxe de volta o já faltava na casa de Nelma. “Ela chegou na hora certa e no momento que mais precisava. Os filhos cresceram, casaram e já não moravam mais comigo e meu marido.