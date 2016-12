Cantora disputou Final com Afonso Cappelo, Dan Costa e Danilo Franco

Por: Gshow

Em 29 de dezembro, 2016 - 22h48 - Entretenimento

Mylena Jardim é a grande campeã do The Voice Brasil. Na Final, a participante do time de Michel Teló se apresentou cantando “Say, Say, Say” com Danilo Franco, “Carnavália”, “Freedom”, em dueto com Anna Akisue, e “Olhos Coloridos”, música que Mylena cantou nas Audições às Cegas.

Mylena Jardim disputou a Final da quinta temporada do The Voice com Afonso Cappelo, Dan Costa e Danilo Franco. Nas Audições às Cegas, a cantora entrou no reality show no time de Claudia Leitte, mas o jogo virou e a participante foi roubada por Michel Teló na fase Remix. Em sua trajetória no programa, Mylena se apresentou com sucessos da música brasileira e hits internacionais. Reveja os musicais que levaram Mylena Jardim à Final do The Voice Brasil!

Um Cartão Caixa para cada estilo

Todo mundo sabe que o grande vencedor do The Voice Brasil ganha 500 mil reais. E nada mais apropriado para esses grandes cantores de vozes e personalidades tão diferentes do que, depois dessa bolada, administrar as compras com o Cartão Caixa. Afinal, a Caixa tem um tipo de cartão diferente para cada perfil de cliente. Cada um com suas características, cada um com suas vantagens. Basta consultar o que mais se adequa a você.

Tem cartão, por exemplo, que oferece a chamada “Proteção de Preço”. Com essa função, se você comprar algo e depois encontrar um preço melhor para o mesmo produto, o cartão devolve a diferença. Sem contar que, na hora de pagar a fatura, são até 40 dias sem juros e, claro, a segurança é reforçada com o recebimento de um SMS ao executar qualquer transação de compra. Tudo isso participando de um ótimo programa de pontos, que podem ser trocados por passagens aéreas e diversos outros produtos que têm tudo a ver com você.

Pois é, o Cartão Caixa já vai ficar para a história do vencedor do The Voice Brasil, mas pode fazer parte da sua também. Por que não? Aproveite.