Secretaria Municipal de Saneamento coordena ação em cinco bairros da capital

Por: ORM News com informações da SESAN

Em 14 de janeiro, 2017 - 15h53 - Belém

Começou hoje (14) o mutirão para coleta de entulho nos bairros do Jurunas, Condor, Bengui e parte da Cidade Velha e Batista Campos. O trabalho continua neste domingo (15) e tem como objetivo atender diversas comunidades ao longo da Rua Yamada, no Bengui, e Avenida Bernardo Sayão, no Jurunas.

Mais de 100 agentes de limpeza, trinta caçambas e seis tratores estão realizando a coleta do entulho nesses bairros. O trabalho de coleta será realizado com roteiros de porta em porta, a exemplo do que acontece com a coleta do lixo domiciliar.

A partir da próxima semana os roteiros de coleta de entulho nesses locais serão modificados e os moradores estão sendo orientados sobre a mudança.

A Prefeitura de Belém gasta hoje mais de R$ 2 milhões por mês para retirar das ruas e margens de canais o lixo e entulho despejados de forma indevida e criminosa em mais de 500 pontos críticos de descarte irregular. Todos os dias são recolhidos em média 500 toneladas de materiais como restos de construção, móveis, madeira, poda de árvores e pneus velhos jogados na via pública.

De acordo com o Código de Posturas do Município de Belém, a multa para quem contrata carroceiro ou descarta lixo em local impróprio, atrapalhando a passagem de pedestres ou carros em uma via, é de R$ 607,97. Quem é flagrado sujando a cidade tem o veículo utilizado para transportar o lixo apreendido. A Lei 9.605/98 é bem mais rigorosa para crimes ambientais, estabelecendo multas que variam de R$ 50 a R$50 milhões de reais.