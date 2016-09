Conflitos foram solucionados pela via da conciliação, no fórum cível da capital paraense

Em 10 de setembro, 2016 - 02h00 - Gerais

O 11º mutirão de conciliação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos (Cejusc - Varas de Família), realizou ontem (9) 120 audiências, para solucionar, por meio do diálogo, processos de divórcio, união estável, guarda de filhos e alimentos. A ação alcançou 85% de acordos.

Realizado no salão Rui Barbosa, do Fórum Cível da Capital, o mutirão foi coordenado pela juíza Margui Bittencourt, que considerou o evento importante, tanto pela oportunidade de solucionar conflitos pela via da conciliação quanto pela redução do número de processos nas varas de Família, após as conciliações.

