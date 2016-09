Biografia será dirigida por Roberto Santucci

Por: Omelete

Em 18 de setembro, 2016 - 12h46 - Cinema

Mussum, um dos integrantes dos Trapalhões, ganhará uma cinebiografia que terá Aílton Graça como protagonista.

Em entrevista ao Adoro Cinema, o ator contou que está apalavrado com a produção e espera trazer uma nova visão de Antônio Carlos, o Mussum. "Quero fazer algo mais vertical, entrar mais na vida do Antônio Carlos. O Mussum todo mundo conhece e esbarra com ele de alguma forma. Agora, quem é o homem que está por de trás do Mussum?", disse Graça.

Roberto Santucci, diretor das comédias como Até Que a Sorte nos Separe (1 e 2), De Penas Pro Ar (1 e 2) e O Candidato Honesto, será o responsável pela direção. O livro Mussum Forévis – Samba, mé e Trapalhões servirá de inspiração para o roteiro.