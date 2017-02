Temático: Sucessos do Legião Urbana inspiraram a montagem “Como é que se diz eu te amo”

As letras da Banda Legião Urbana, que surgiu no cenário musical brasileiro nos anos 1980, ganharam forma de uma peça teatral no espetáculo “Como é que se diz eu te amo”, do grupo Rabisco, e que será apresentada hoje, às 19h, e amanhã, às 19h30, no teatro Margarida Schivasappa, no Centur.

Na montagem, Daniel é um jovem de 17 anos, inquieto, que enxerga o amor como resposta para todas as questões da vida, por isso deseja viver um ideal de liberdade. Junto com sua turma, ele enfrentará a difícil tarefa de encarar a vida adulta.