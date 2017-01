Luis Girard e Cia. Musical interpretam sucessos do grande cantor paraense

“A Gafieira do Vavá - no tempo de Osvaldo Oliveira”, homenagem ao nosso Vavá da Matinha estreia amanhã a sua temporada 2017. A Gafieira do Vavá é o novo número do cantor Luis Girard & Cia. Musical que busca reviver obras de um dos nossos maiores artistas que encantou o Brasil: Osvaldo Oliveira, para nós o inesquecível Vavá da Matinha.

Na sua primeira temporada estreou dia 16 de setembro e teve o seu fim dia 16 de dezembro, após completar quatro edições, terá sua temporada 2017 no Bar Fiteiro (Av. Doca de Souza Franco, nº 592 - entre as avenidas Senador Lemos e Jerônimo Pimentel).