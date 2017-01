Na premiação do Globo de Ouro, o filme “La La Land: Cantando estações” confirma o favoritismo em sete categorias

Em 10 de janeiro, 2017 - 06h00 - Magazine

O musical “La La Land: Cantando estações” foi o grande vencedor - na categoria cinema - da 74ª edição do Globo de Ouro. A premiação ocorreu na noite de domingo (8) no hotel Beverly Hilton, Beverly Hills, na Califórnia, Estados Unidos. Entregue pela Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood (HFPA, na sigla original), esta é uma das principais premiações de Hollywood anteriores ao Oscar. O evento contempla categorias do cinema e da TV. O G1 acompanhou o Globo de Ouro 2017 em tempo real.