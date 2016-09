Pinacoteca, Museu do Futebol e Catavento foram destacados em prêmio do site Trip Advisor

Por: Redação ORM News

Em 13 de setembro, 2016 - 17h24 - Brasil

Três museus do Governo do Estado de São Paulo entraram novamente na lista dos melhores do site Trip Advisor: a Pinacoteca do Estado subiu no ranking e conquistou o primeiro lugar do Travellers’s Choice Museus 2016 tanto no Brasil quanto na América do Sul. Foi também a instituição brasileira com melhor colocação no ranking mundial, ficando em 19º. O Museu do Futebol ficou com a 6ª colocação nacional e a 10º na América do Sul; enquanto o Catavento conquistou o 7º lugar no Brasil e o 12º no continente.

O Trip Advisor concede a premiação anualmente, a partir das avaliações dos visitantes de todo o mundo. “Os prêmios do Travellers' Choice selecionam não apenas escolhas populares, mas aquelas realmente excepcionais que fazem com que os viajantes voltem sempre”, destaca o site.

Além de dar nota com estrelas (de uma a cinco), os usuários também deixam comentários sobre as atrações. Quem visitou a Pinacoteca destacou principalmente a qualidade do acervo, a organização, a limpeza e a facilidade de acesso. “É pra ir e esquecer da vida. Ao lado da linda estação da Luz, um lugar onde encontramos arte na mais pura expressão”, disse a usuária Andrea F. No ano passado, mais de 616 mil pessoas visitaram os dois edifícios da Pinacoteca, na Praça da Luz e o Largo General Osório.

Sobre o Museu do Futebol, os visitantes destacam a interatividade e o uso da tecnologia para relacionar o esporte à sociedade brasileira: “Conta a história do futebol mundial, onde tudo começou e onde estamos. Mas além do futebol, mostra o que aconteceu nesta época, a importância e impacto do mundo no futebol e vice-versa. Tudo muito bem feito, um alto nível de qualidade e interatividade”, afirmou a internauta Larissa Cordeiro.

Já no Catavento, o maior forte é a atratividade para todos os públicos. Segundo o usuário alupasc, o museu é uma ótima opção para as crianças: “Vou resumir: magnífico! A molecada ama (e os pais que gostam de conhecimento também!). Vale muito a pena conhecer e investir ao menos três horas no local”, avaliou.