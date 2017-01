Erguido para abrigar o palácio de governo, prédio guarda a memória da cidade

Por: O Liberal

Em 17 de janeiro, 2017 - 07h55 - Belém

Belém tem testemunhas de sua trajetória de 401 anos. Erguido em seu coração, de frente para o rio Guamá, apresenta-se, imponente como a própria história da cidade, o Palácio Lauro Sodré, que comporta atualmente o Museu do Estado do Pará (MEP). Em seus cômodos habitam registros das marcas do Estado: é uma joia da capital, palco de episódios cruciais para a cidade. Como um presente diário, as portas seculares do MEP estão abertas a quem quiser recordar o cenário que abrigou os rumos da Cidade das Mangueiras.

Com traços neoclássicos desenhados pelo arquiteto bolonhês Antônio Landi, o museu guarda relíquias únicas de períodos que formaram a identidade do povo cabano. Desde o Brasil colônia, passando pelo Império e até a formação da República, os corredores, salões e jardins do MEP contam como o Pará foi formado. São armas, móveis, pinturas, porcelanas, fotografias, acessórios: partes de um rico acervo que merecia ser tocado por todos.

Palco de batalhas, intrigas políticas e decisões fundamentais para o Estado, a obra que foi erguida para abrigar o palácio de governo, em 1751, hoje é de domínio público. “O MEP é o palácio do povo cabano. Aqui há a documentação da identidade do Pará, ao alcance de qualquer pessoa que queira visitá-lo. Por ser um palácio luxuoso, a população acha que não pode vivenciá-lo. Mas não é nada disso. Ele está sempre de portas abertas para receber quem quer que seja”, defende Haroldo Tuma, que atua como educador museal do MEP há nove anos.

Duas imagens, em especial, mereciam ser conhecidas um dia, frente a frente, por todos os paraenses. A tela “A Fundação da Cidade de Nossa Senhora de Belém do Pará”, de Theodoro Braga, feita em 1908, é uma das principais pinturas abrigadas hoje pelo museu. Ela foi produzida de maneira peculiar: após pesquisas realizadas na Europa, o pintor narrou, em uma imagem, o encontro entre portugueses e índios no primeiro passo para a formação da cultura do povo paraense.

Mas a obra preferida do público do MEP é a pintura que retrata a conquista do Rio Amazonas, por Pedro Teixeira. Feita por Antônio Parreiras, em 1907, a obra demorou quatro anos para ser concluída. “Ela encanta a todos pelo seu detalhismo, dimensão e nobreza”, detalha Tuma sobre o quadro: uma tela de oito metros de largura por quatro metros de altura, com moldura revestida com pó de ouro. Pesando uma tonelada, a imagem rouba inevitavelmente para si todos os olhares dos que adentram o cômodo do Palácio Lauro Sodré onde ela se encontra.

Histórias despertam curiosidade, riso e calafrios

Apesar de guardar um farto material histórico, o Museu do Estado do Pará se movimenta, interage com Belém. O Grupo Quorum é um dos que levam música ao MEP. Com ensaios abertos ao público sempre às manhãs de sábado, na Sala de Artes do palácio, a orquestra se destaca por arranjos inovadores para músicas populares de diversos gêneros.

E a dinâmica deste guardião das narrativas e dos testemunhos materiais e imateriais da trajetória de Belém é algo muito maior do que as instituições ou os relatos oficiais podem conter ou comportar. Das suas janelas imponentes, de cada peça boleada das escadarias, do ar silencioso que preenche pés-direitos e recantos, voam, brotam e saltam também histórias inusitadas que despertam a curiosidade, risos e até calafrios de visitantes.

“Dizem que o fantasma de um cabano assassinado aqui vaga pelo museu”, diverte-se o educador museal Haroldo Tuma. “Ele foi morto quando um grupo tentou invadir o palácio. Há seis anos, um guarda pediu demissão porque jura de pé junto que foi atacado pelo espírito desse homem”, contou.

A velha prisão do Palácio Lauro Sodré também impressiona. “Dá para sentir a atmosfera sombria do lugar. É um dos locais que mais desperta o interesse das pessoas durante a visitação, por tudo o que lá aconteceu”, revelou.

Localizado entre as ruas Coronel Fontoura e Dona Tomázia Perdigão, em frente à Praça Dom Pedro II, no bairro da Cidade Velha, o MEP fica aberto à visitação de terça a sexta, sempre das 10 às 16h. Nos fins de semana, as visitas podem ser feitas das 9 às 13h. Grupos podem agendar visitas monitoradas pelo número 4009 8805 ou pelo e-mail museuhistoricodopara@yahoo.com.br.

O Sistema Integrado de Museus e Memoriais (SIM), que reúne todos os espaços expositivos vinculados à Secult, garante que às terças-feiras todos os espaços tenham entrada gratuita. Crianças até 7 anos, maiores de 60 anos e portadores de necessidades especiais com acompanhante também não pagam nos demais dias. Grupos agendados de instituições de educação formal e não formal também não pagam.