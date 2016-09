Atividades integram a 10ª Primavera dos Museus

Por: Redação ORM News com informações de Guiart

Em 17 de setembro, 2016 - 11h35 - Entretenimento

O Museu de Arte de Belém (Mabe) se prepara para entrar nas atividades da 10ª Primavera dos Museus. O evento acontece anualmente e é promovido pela Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), que a cada ano lança um tema diferente para fomentar a cultura de cada região. O objetivo da temporada é promover, divulgar e valorizar os museus brasileiros, ao criar programações culturais voltadas para a sociedade.

O tema deste ano será “Museus, Memórias e Economia da Cultura”, que irá tratar da economia criativa, desenvolvimento sustentável, inclusão social, inovação e diversidade cultural. Em Belém, o Mabe vai promover visitas monitoradas às exposições, sessões de vídeos e também oficinas de arte.

A abertura da 10ª Primavera dos Museus acontece no dia 20 de setembro, com a palestra ”Política Cultural e Economia Criativa: as possibilidades de Belém se tornar a metrópole Cultural Criativa da Amazônia”, no Mini auditório do Palácio Antonio Lemos/ Museu de Arte de Belém, às 15h. A programação segue até o dia 23 com a exposição “Um Olhar Contemporâneo na Arte do Pará”.

As palestras “Arquivos, Bibliotecas e Museus: afastamentos e aproximações”, “O museu da Santa Casa e a memória da Medicina no Pará” e “Momento Rio em Foco – Economia Criativa: entrevista com Edna dos Santos – Duisenberg” também integram as atividades, respectivamente, nos dias 21, 22 e 23.

Em Belém, a 10ª Primavera dos Museus acontece no Museu de Arte de Belém (Praça D. Pedro II, s/n) e tem entrada gratuita. Todas as palestras vão acontecer no Mini auditório do Palácio Antonio Lemos/ Museu de Arte de Belém, das 10h às 12h.

Serviço- 10ª Primavera dos Museus, de 20 a 23 de setembro, das 10h às 12h, no Museu de Arte de Belém - MABE (Praça D. Pedro II, s/n).Contato: (91) 3114-1026. Valor: Grátis.