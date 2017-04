Homenagem - Programação terá hoje visita de 5 etnias às coleções etnográfica e arqueológica do Goeldi

Em 24 de abril, 2017 - 06h00 - Magazine

O Museu Paraense Emílio Goeldi realiza, a partir de hoje, a edição 2017 da sua Semana dos Povos Indígenas. O evento se estende até a quinta-feira, 27, com atividades que fazem referência ao Dia dos Povos Indígenas, comemorado em 19 de abril. Os debates, mostra de filmes e visitas foram pensados também para celebrar as parcerias entre o trabalho científico do Museu Goeldi e grupos de diferentes etnias, que têm se desdobrado em exposições, ações culturais e pressão para que esses povos tenham seus direitos reconhecidos e respeitados.