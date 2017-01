Ex-BBB aplicou 240 ml de silicone para mudar a silhueta. clique só de sutiã chama a atenção de fãs e ganha elogios na rede.

Em 11 de janeiro, 2017 - 01h30 - Gata do Dia

A ex-BBB Munik Nunes, de 20 anos, chamou a atenção ao exibir uma comissão de frente turbinada em foto publicada no Instagram. Três meses após colocar 240 ml de silicone em cada seio, Munik surpreendeu seus seguidores com foto só de sutiã, exibindo os seios fartos. A imagem causou espanto e dividiu as opiniões de internautas. Alguns chegaram a afirmar que a campeã do “BBB 16” usou Photoshop para aumentar os seios.

