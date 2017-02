Os animais pré-históricos ficarão disponíveis para visitação durante um mês.

Por: Redação ORM News com informações da assessoria

Em 18 de fevereiro, 2017 - 16h58 - Entretenimento

Depois de ser grande sucesso em vários Estados, o Mundo Jurássico chega em Belém. A partir de amanhã (19), o Shopping Bosque Grão-Pará traz vários dinossauros em tamanho real para recriar o mundo pré-histórico. A exposição segue até o dia 12 de março no horário de 10h às 22h. Os animais ficarão espalhado por vários corredores do shopping para que as pessoas façam um passeio, guiado por um mapa, pelo mundo dos dinossauros. A visita ao desconhecido vai encantar crianças e adultos.

A exposição reúne réplicas de dinossauros como Tiranossauro Rex, Tricerátopo, Estegossauro e outros animais extintos há mais de 65 milhões de anos, com sons e movimentos, em um cenário que proporciona aos visitantes a sensação de viajar no tempo e conhecer o habitat natural dessas incríveis figuras pré-históricas. Nesse mergulho pelo mundo jurássico, o público ficará perto de dinossauros gigantes montados cenograficamente como se estivessem vivos. Além das réplicas, a exposição ainda oferece fotos exclusivas dos dinossauros.

Para tornar o passeio didático e divertido, a exposição contará com um mapa que vai guiar o visitante pelos doze dinossauros. Com placas ilustrativas e explicativas, os textos vão contar um pouco da história e curiosidade de cada animal.

SERVIÇO

Assunto: Exposição Mundo Jurássico

Início: 19 de fevereiro

Local: Shopping Bosque Grão-Pará (Av. Centenário, S/N. Parque Verde)

Horário: 10h às 22h

Classificação: Livre

Entrada: Gratuita