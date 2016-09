Pará vai receber 1,1 milhão de doses para vacinar crianças e adolescentes

Por: O Liberal

Em 17 de setembro, 2016 - 09h49 - Saúde

O Ministério da Saúde anunciou o envio de 1,1 milhão de doses extras de vacinas para os postos de saúde do Estado do Pará para a Campanha Nacional de Multivacinação de 2016, que se inicia na próxima segunda-feira (19), e vai até o dia 30 deste mês. Os pais ou responsáveis terão esses 12 dias de mobilização para levarem seus filhos para atualizar o Cartão de Vacinação. O público-alvo são menores de cinco anos, crianças de nove anos e adolescentes de 10 a 15 anos incompletos.

Serão 13 vacinas ao todo. No Pará, a maioria das doses é voltada contra a poliomielite, que esse ano teve alteração no esquema vacinal, que passou a ser de três doses da vacina injetável – VIP (2, 4 e 6 meses) e mais duas doses de reforço com a vacina oral – VOP (gotinha). Até 2015, o esquema era de duas injetáveis (VIP) e três orais (VOP). Para o Estado foram enviadas 133,6 mil doses VIP e 90,7 mil VOP.

O principal lote individual, com 188 mil doses, é para a prevenção do HPV, que também teve mudança no calendário de vacinação. O esquema vacinal passou de três para duas doses, com intervalo de seis meses entre elas. De acordo com o ministério, os estudos recentes mostram que o esquema com duas doses apresenta uma resposta de anticorpos em meninas saudáveis de 9 a 14 anos não inferior quando comparada com a resposta imune de mulheres de 15 a 25 anos que receberam três doses.

O reforço de vacinas meningocócica no Estado será de 123,2 mil doses. Anteriormente, a vacina era administrada aos 15 meses e passou esse ano a ser administrado aos 12 meses, preferencialmente, podendo ser feito até os 4 anos. As primeiras doses da meningocócica continuam sendo realizadas aos 3 e 5 meses.

Também serão 55,5 mil doses de vacina contra a pneumonia, que reduziu de uma dose na vacina pneumocócica 10 valente. Passou a ser administrada em duas doses, aos 2 e 4 meses, com um reforço preferencialmente aos 12 meses, que pode ser recebido até os 4 anos. Essa recomendação também foi tomada em virtude dos estudos mostrarem que o esquema de duas doses mais um reforço tem a mesma efetividade do esquema três doses mais um reforço.

Nas doses encaminhadas ao Pará ainda constam 44,4 mil para o combate ao rotavírus; 100 mil tríplice viral (sarampo, rubéola e caxumba); 22,2 mil tetraviral (sarampo, rubéola, caxumba e catapora); 127,9 mil dupla adulto; 56,8 mil DTP (difteria, tétano e coqueluche); 106,5 mil de febre amarela; 28,4 mil de hepatite A; e 76,6 mil pentavalente.

Com a campanha de vacinação, o Ministério da Saúde espera reduzir as doenças imunopreveníveis e diminuir o abandono à vacinação. Como a vacinação será de forma seletiva para a população alvo, não há meta a ser alcançada.