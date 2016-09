TRÂNSITO: União solicita a juiz que reconsidere a decisão de suspender punição a infrator

Em 15 de setembro, 2016 - 06h00 - Atualidades

A Advocacia-Geral da União (AGU) entrou com recurso ontem na Justiça Federal para retomar a cobrança de multa para motoristas que andarem nas rodovias do país com farol desligado. Uma decisão provisória suspendeu a punição no último dia 2, até que as rodovias estivessem devidamente sinalizadas.

O conteúdo do recurso não foi divulgado pela AGU por “razões estratégicas”. O órgão confirmou à reportagem que o pedido de reconsideração foi protocolado e deve ser analisado pelo juiz Renato Borelli, da 20ª Vara Federal do Distrito Federal – o mesmo que suspendeu as multas no início do mês. Não há prazo para a nova análise.