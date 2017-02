Rainhas desfilam personagens marcantes, tanto mitológicos quando da vida real

Em 19 de fevereiro, 2017 - 01h30 - Gerais

Rainhas de outros 16 clubes encantaram público e jurados com fantasias cheias de cores, resplendor e brilho, no Hangar. Todas mostraram, sem nenhum incidente, com muita desenvoltura, coreografias, fantasias, pinturas corporais e adornos. Em comum, a inspiração em mulheres fortes e guerreiras de mitos indígenas, da mitologia clássica grega ou de histórias de outros países.

Leia a matéria completa no Amazônia, já nas bancas.