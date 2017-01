Yoga: Fernanda Lima aparece sem glamour no quadro do Esporte Espetacular

Em 19 de janeiro, 2017 - 06h00 - Magazine

Elas são lindas e famosas, mas vão deixar a vaidade e o luxo de lado para encarar o desafio de superar limites físicos e mentais. Depois de três anos convivendo com atletas profissionais, olímpicas e paralímpicas , a repórter Juliana Sana vai tirar celebridades da zona de conforto na nova temporada da série “Mulheres Espetaculares”, que começa neste domingo, dia 22, no “Esporte Espetacular”. No episódio de estreia, a apresentadora Fernanda Lima vai à Índia praticar Ashtanga, o estilo mais radical da yoga.

Quem está acostumado a ver Fernanda Lima toda produzida à frente do programa “Amor e Sexo” irá se surpreender com a Fernanda Lima atleta. Pouca ou nenhuma maquiagem, roupas esportivas, disciplina militar.